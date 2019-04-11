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Итальянцы взяли на прицел гражданский лайнер

Фото: flickr.com/frielp
Истребители пошли на перехват

В Черногории "Еврофайтеры" ВВС Италии поднялись на перехват пассажирского лайнера немецкой авиакомпании Tui Fly. Лайнер потерял связь с диспетчером, и после этого в центре совместных воздушных операций НАТО приняли решение отправить два истребителя на перехват.

Об этом накануне сообщило Минобороны Италии на своем сайте. Гражданский рейс выполнял рейс в Хургаду, а в Египте, как известно, действуют террористические группировки. Еще свежа в памяти катастрофа авиалайнера с российскими пассажирами, который взорвали боевики запрещенного "Исламского государства".

Пилоты "Еврофайтеров" визуально определили гражданский самолет, однако вернулись на базу только после того, как с авиалайнером восстановилась связь.

Если бы летчики выяснили, что самолет был захвачен, и террористы намерены направить его на густонаселенные кварталы города или в здание, как это произошло 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, авиалайнер был бы немедленно сбит.

Аналогичным образом поступили бы и российские летчики-истребители. В январе в Минобороны разработали законопроект, который разрешит сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, если те нарушили воздушную границу России. Огонь на поражение будет открыт только в том случае, если преднамеренное крушение лайнера приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов.

Фото: www.globallookpress.comВ 1983 году истребители Су-15 сбили "Боинг-747" авиалайнер Korean Air Lines, который слишком сильно отклонился от курса и полетел над рядом советских объектов на Камчатке. В разгар "холодной войны" "Боинг" приняли за самолет-разведчик и уничтожили ракетами "воздух-воздух".

Еще раньше, в 1978 году советские истребители вынудили "Боинг-707" опять же авиакомпании Korean Air Lines совершить аварийную посадку прямо на лед лесного озера в Карелии. У экипажа были проблемы с с навигационным оборудованием, и самолет полетел по гипотетическому маршруту В-52, готовящегося нанести ядерный удар. Су-15 выпустил по нему одну ракету Р-60. Корейский пилот служил в ВВС и каким-то чудом посадил машину с пассажирами. 

Александр ИЛЬИН
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