Т-34 "феерит" на Ближнем Востоке

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После того, как Лаос вернул России 30 танков, у советской машины словно, началась вторая жизнь. С Ближнего Востока начали регулярно приходить видеоролики, в которых Т-34 воюет, словно на дворе 1944 год.
Телеграм-канал Warjournal опубликовал видео из Йемена. На нем показаны хуситы, которые захватили два Т-34-85 про-саудовских сил. Один из боевиков, прежде чем залезть в люк, стреляет в отверстие из "Калашникова" на всякий случай, а затем его боевой товарищ, с брони танка произносит пламенную речь, видимо, о том, какой отличный танк – Т-34.
Но затем безответственные хуситы принимают решение сжечь Т-34, так как, по всей видимости, являются убежденными пехотинцами.
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