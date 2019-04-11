Т-34 "феерит" на Ближнем Востоке

Легендарный танк и не думает уходить на пенсию

После того, как Лаос вернул России 30 танков, у советской машины словно, началась вторая жизнь. С Ближнего Востока начали регулярно приходить видеоролики, в которых Т-34 воюет, словно на дворе 1944 год.

Телеграм-канал Warjournal опубликовал видео из Йемена. На нем показаны хуситы, которые захватили два Т-34-85 про-саудовских сил. Один из боевиков, прежде чем залезть в люк, стреляет в отверстие из "Калашникова" на всякий случай, а затем его боевой товарищ, с брони танка произносит пламенную речь, видимо, о том, какой отличный танк – Т-34.

Но затем безответственные хуситы принимают решение сжечь Т-34, так как, по всей видимости, являются убежденными пехотинцами.