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США раскрыли план нападения на Россию и Китай

Фото: flickr.com/Steve Elliott
Главный удар нанесут B-21 и беспилотники

Стратегия "холодной войны", когда почти весь СССР был поделен между бомбардировщиками В-52, претерпела существенные изменения.

Недавно ВВС США опубликовали так называемый "Вектор для бомбардировщиков" (Bomber Vector) – концепцию, в которой военные обрисовали новый план уничтожения своих основных геополитических соперников – России и Китая. Сам план рассчитан до 2050 года и предполагает широкое использование новых стратегических бомбардировщиков В-21 Raider, которые Пентагон намерен ввести в строй уже к 2025 году.

Концепция предполагает не только использование "Райдеров", которые будут еще меньше заметны для радаров, чем В-2, но и применение принципиально новых видов вооружения и оборудования. Большое внимание будет уделять модернизации оборудования – на самолеты установят более мощные компьютеры и датчики, которые будут засекать угрозу, исходящую в земли. В-21 должны засекать радар С-400 быстрее, чем тот обнаружит его.

Что касается действующих бомбардировщиков, то все они будут постепенно выводиться из эксплуатации, за исключением старожила В-52. США не только не собираются отправлять их на пенсию, но и планируют поставить на них новые двигатели, а также обновить авионику. В перспективе срок службы этих винтокрылых гигантов может достичь ста лет, что будет настоящим рекордом.

Фото: flickr.com/Michael PereckasПо данным ВВС, которые приводит Warrior Maven, США, большую роль в воздушных операциях уделят искусственному интеллекту, который будет использован для обработки разведданных. Кроме того, еще больше возрастет число беспилотников, которые станут выполнять задачи "помощников" бомбардировщиков и где-то будут брать на себя удар средств ПВО или истребителей.

Огромное значение уделят умным крылатым ракетами, которые уже мало чем отличаются от БПЛА. В середине 2020-х годов их дальность возрастет еще больше. Это означает, что самолеты смогут нанести массированный удар не заходя в зону действия радара комплекса ПВО, например, С-400.

Александр ИЛЬИН
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