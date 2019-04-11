Запад обвинил Москву в запугивании истребителями

Военные игры влияют на политику в Евразии

Интересную трактовку многочисленных военных игр, проводимых в России, представил журнал The National Interest (NI). По мнению авторов, таким образом Москва демонстрирует "мягкую силу", преследуя свои цели на евразийском континенте.

Россия придумала, как, не начиная войны, показать преимущества своего оружия. Особенно внимание NI привлекла игра "Авиадартс", вернее, подготовка к ней. Накануне Минобороны опубликовало видеоролик, в котором Су-34 и Су-25 отрабатывают стрельбу по наземным целям в рамках подготовки к "Авиадартс-2019". Сообщается, что победившие в конкурсе примут участие во всероссийских состязаниях, которые пройдут с 20 мая по 14 июня в Крыму.

Это всего лишь один из десятков видеосюжетов, которые Минобороны распространяет среди СМИ. "Авиадартс" – это часть "Международных армейских игр", в которых теперь участвуют Беларусь, Казахстан, Китай, Пакистан, Узбекистан и другие страны. Можно вспомнить и танковый биатлон. Россия, не имея возможности соревноваться со странами НАТО, практически неизменно одерживает верх, что серьезно укрепляет ее влияния на страны постсоветского пространства, а также на государства, традиционно покупающие советское оружие – Сирию, Китай, Индию.





Формально это выглядит как спорт, однако танки это не велосипеды, а боевые самолеты вовсе не теннисные ракетки. Оружие предназначено для того, чтобы убивать, и получается, что Россия показывает всем зубы.

Кроме того, подобные соревнования имеют пропагандистский эффект. "Авиадартс", "Танковый биатлон" делают хорошую рекламу армии.

Стоит отметить, что армейские соревнования проводили и в СССР. А вот рекламу вооруженных сил в США и вовсе превзойти практически невозможно.