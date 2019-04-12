Москва реагирует на выход США из договора по ракетам

В Коломне началось производство 11-го бригадного комплекта ОТРК "Искандер-М". Комплекс готов более чем на 50%. Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко сообщает ТАСС.

Ранее США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Одним из поводов для этого у Вашингтона стала 9M729, которая запускается как раз из "Искандера". Теперь американцы планируют уже этим летом испытать ракеты средней дальности до 1000 километров.

В России отрицают возможность пуска из "Искандера " ракеты средней дальности, однако на Западе уверяют, что 9M729 представляет собой сухопутную версию "Калибра" с дальностью 2500 км. Эксперты уверены, если такие ракеты делали в СССР, в современной России могут сделать еще лучше. Сторонники этой версии апеллируют к фотографиям, на которых изображены удлиненные "Искандеры", они уверяют что ОТРК сделали специально для 9M729, которые примерно на полметра длиннее, чем 9M728.

Какой именно "Искандер-М" готовят сейчас в коломенском "Конструкторском бюро машиностроения" и для каких ракет, сказать трудно. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что ни одна из ракет комплекса не нарушала ДРСМД.



