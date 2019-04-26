Чиновник альянса, дабы отделаться от журналиста, сослался на сайт, где говорится о российских мифах

В Североатлантическом альянсе уклончиво парировали на заявление начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Он заключил, что напряженность между РФ и Североатлантическим альянсом, если не снимет, так значительно снизит прекращение тотального контроля блока НАТО, который развернул бурную деятельность у российских границ.

На что в альянсе ответили весьма уклончиво, грубо говоря послали искать обратную связь в "Пяти главных развенчанных российских мифов". Так называется специализированный раздел портала НАТО, где, по всей вероятности, размещен содержательный текст о том, почему его силы находятся рядом с Россией.

"Такие давние заявления там рассматриваются",

– сухо отрапортовал представитель блока РИА "Новости".

Напомним, не так давно в ВС РФ указали на чрезмерную активность НАТО у западных рубежей, что вынуждает Россию перебрасывать свою армию к юго-западу.