Поменяли главкомов: подводники в главных ролях

Новым главнокомандующим ВМФ РФ назначен командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, служивший на подводных лодках. Об этом сообщает RT.

Главкомом Северного флота назначен вице-адмирал Герой России Александр Моисеев, ранее командовавший Черноморским флотом. А место главкома ЧФ также занял подводник вице-адмирал Игорь Осипов. Он командовал в 2015 г. Каспийской флотилией, а в 2016-2018 гг. был первым заместителем главкома Тихоокеанского флота.