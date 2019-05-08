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Новым главнокомандующим ВМФ РФ назначен командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, служивший на подводных лодках. Об этом сообщает RT.
Главкомом Северного флота назначен вице-адмирал Герой России Александр Моисеев, ранее командовавший Черноморским флотом. А место главкома ЧФ также занял подводник вице-адмирал Игорь Осипов. Он командовал в 2015 г. Каспийской флотилией, а в 2016-2018 гг. был первым заместителем главкома Тихоокеанского флота.
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