США готовят летчика-терминатора

Беспилотник для него уже есть

Небезызвестное Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона объявило конкурс на создание искусственного интеллекта, который сможет управлять самолетом, а в будущем даже будет способен вести воздушный бой. На данный момент ВВС США тестируют беспилотные F-16, которые уже выполняют роль ведомых. Похожие испытания проводят в России на Су-27, однако при этом пилот присутствует в кабине, дальнейшее развитие программы требует большего финансирования.

Как пишет Fight Global, программа называется ACE (Air Combat Evolution), однако сама аббревиатура в переводе на русский означает "ас".

В DARPA ожидают, что система ACE будет обучаться воздушному бою, как обычные курсанты. "Летчик-терминатор" начнет с простых маневров и закончит фигурами высшего пилотажа. Как и курсанта, робота не не "посадят" сразу в боевой самолет. Сначала искусственный интеллект опробует себя в виртуальном воздушном бою, затем испытания пройдут на небольших беспилотниках, и только потом электронным "асам" доверят большие БПЛА, которые будут прикрывать в бою F-35 и другие истребители.





Недавно компания Kratos провела испытания беспилотника XQ-58A "Валькирия", который задумывался именно как помощник истребителя, вероятно, искусственным интеллект будет управлять похожими аппаратами. Военные эксперты уже "окрестили" БПЛА революционным и предполагают, что в ближайшем будущем в тактике боевой авиации поменяется очень многое.



