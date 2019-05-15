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Ракета Су-57 превзошла американский аналог

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Новейшее вооружение малозаметных истребителей выведет боевую авиацию на новый уровень

В России решили сравнить новейшую американскую противорадиолокационную ракету AARGM-ER, которой пока нет, и российскую Х-58УШКЭ, которой планируется вооружить Су-57.

По мнению "Свободной прессы", российская ракета обладает большими возможностями поражения целей благодаря двухканальной головке самонаведения (ГСН). В нее входят пассивный широкополосный приемник электромагнитных волн и телевизионная камера. И если передатчик РЛС противника выключается, то Х-58УШКЭ движется к цели, используя ее визуальное изображение. Получается, что эта ракета "не боится" подавления сигнала GPS.

Однако и американскую ракету тоже простенькой не назовешь. Она оснащена активной головкой самонаведения, поэтому ракета сможет подавить систему ПВО с отключенным радаром. У ракеты улучшенная обработка сигнала, она оснащена так называемой функцией контроля зоны ракетного удара, которая защищает истребитель от удара с земли.

У AARGM-ER комбинированная система наведения, которая позволяет поразить цель в условиях радиоэлектронной борьбы – сейчас это обязательной требование. По данным зарубежных экспертов, это комбинация инерциальной навигации, GPS и использования радара миллиметрового диапазона. То есть, если сигнал GPS удастся заглушить, она все равно должна найти цель.

Фото: commons.wikimedia.orgНаконец, по данным The Drive, новую ракету, как и AGM-88Е, на базе которой ее сделают, подключат к сети. Поэтому она в автономном режиме сможет находить цели, получая информацию о них из разных источников.

Огромным плюсом российской Х-58УШКЭ является ее размещение во внутреннем отсеке. У малозаметного Су-57 будет больше шансов нанести неожиданный удар.

Дальность российской ракеты 245 км, у базовой AGM-88Е – 100 км, но у AARGM-ER она будет больше. Х-58УШКЭ быстрее – 4 тыс. 200 км/ч, в то время как у американской ракеты скорость 2 Маха на подлете. На данный момент Х-58УШКЭ проходит испытания.

Какая ракета эффективнее, сказать сложно. Пока AARGM-ER выглядит более продвинутой, однако ее примут на вооружение в лучшем случае к 2025 г., и она будет значительно дороже российской. За это время Х-58УШКЭ может стать еще лучше благодаря модернизации и активным испытаниям.

Александр ИЛЬИН
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