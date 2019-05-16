"Ночных охотников" ждут в войсках не меньше Су-57

Лучший боевой вертолет России пока только проходит испытания

Главной новостью совещания в Сочи по ОПК предсказуемо стало заявление российского президента о грядущем оснащении трех авиаполков истребителями Су-57. Видимо, устав слушать "нытье" критиков и "диванных экспертов", в российском руководстве решили все-таки увеличить заказ на новейшие истребители, который до этого был просто никаким.

Теперь это 76 самолетов до 2028 года. Это, конечно, не 200, но уже неплохо. Теперь остается только надеяться, что увеличение заказа не скажется на качестве и на истребителе не сэкономят.

Однако другое заявление Владимира Путина – о вертолетах "Ночной охотник" – на самом деле заслуживает не меньше внимания. Президент поручил к тому же 2028 г. поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ.

Новейшая версия вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" в небе Сирии. Видео @new_militarycolumnist pic.twitter.com/9AQC5vP6rS — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 22 марта 2019 г.

Дело в том, что это наиболее современный и отвечающий новым требованиям вертолет, и до настоящего момента показывали его в основном на шоу, а также испытывали в Сирии. Сейчас на вооружении ВКС состоят Ми-28Н, но по своим возможностям они уступают "Ночным охотникам" с литерами НМ. Внешне новейший вертолет отличается от предшественника "шариком" нового радара над несущим винтом. Новая машина видит цель в два раза дальше.

Кроме того, Ми-28НМ получил дублированную систему управления, благодаря которой штурман-оператор может также управлять вертолетом. Есть возможность управления беспилотником, который будет помогать летчику.

Стоит отметить, что и США на месте точно стоять не будут – к 2028 г. у них точно появится на вооружении скоростной вертолет. У нас пока лишь испытывается оборудование для него на летающей лаборатории.