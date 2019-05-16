Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С-400 отгрузят Турции уже в следующем месяце

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Поставки почему-то поторопили

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 могут поставить в Турцию уже в июне, то есть на месяц раньше, чем планировалось ранее. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Его слова приводит агентство "Анадолу".

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил в интервью "Интерфаксу", что поставки начнутся в июле этого года. Кроме того, турецкие зенитчики пройдут стажировку в России, прежде чем приступят к боевому дежурству на С-400.

В США продолжают выражать протест против приобретения Турцией С-400, и поставки Анкаре F-35 кажутся все более призрачными из-за этого. Однако турецкие власти настроены решительно и не собираются отказываться от ЗРК.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Путин заявил о спешном завершении работ на Крымском мосту

Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода

Сами сделаем: Россия в одиночку построит "Северный поток – 2"

"Газпром" способен закончить российско-европейский проект без посторонней помощи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей