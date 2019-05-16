С-400 отгрузят Турции уже в следующем месяце

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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 могут поставить в Турцию уже в июне, то есть на месяц раньше, чем планировалось ранее. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Его слова приводит агентство "Анадолу".
Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил в интервью "Интерфаксу", что поставки начнутся в июле этого года. Кроме того, турецкие зенитчики пройдут стажировку в России, прежде чем приступят к боевому дежурству на С-400.
В США продолжают выражать протест против приобретения Турцией С-400, и поставки Анкаре F-35 кажутся все более призрачными из-за этого. Однако турецкие власти настроены решительно и не собираются отказываться от ЗРК.
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