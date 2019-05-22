F-35 признали непобедимым в воздушном бою

Истребитель опережает все существующие самолеты

В ВВС США обучают летчиков, используя знаменитую "петлю Бойда" или цикл НОРД – своеобразную концепцию, придуманную пилотом Джоном Бойдом в 1995 году.

Как известно, НОРД представляет из себя цикл из четырех процессов – наблюдение, ориентация, решение и действие. Именно так воюют в американской армии, и ВВС не исключения. А теперь, преимущества F-35 в авионике и возможностях РЛС могут совершить настоящую революцию в боевой авиации. По крайней мере, так считают разработчики в Lockheed Martin.

Как заявил в интервью Warrior Maven директор по развитию компании Эдвард Смит заявил, что F-35 "предопределяет", когда самолет вступает в бой. Новейшее программное обеспечение позволяет летчику получать информацию раньше, чем она дойдет до пилотов других истребителей. Кроме того, летчик F-35 будет владеть ситуацией намного лучше.

Самолет оборудован инфракрасным датчиком FLIR (Forward-Looking Infrared), системой DAS (Distributed Aperture System) c камерами на 360 градусов и, наконец, EOTS (Electro-Optical Targeting System) – электро-оптической системой, которая позволяет отслеживать цели на больших расстояниях.

Таким образом, пилот F-35 может выпускать ракеты "воздух-воздух" средней дальности, находясь за пределами действия средств обнаружения противника, то есть находиться всегда на грани. Современная авионика позволяет летчику тратить минимум времени на принятие решение, и "петля Бойда" получается еще эффективнее на F-35, так как информация обрабатывается еще быстрее.



В этом и есть главное преимущество F-35 перед другими, даже более мощными истребителями. Так, недавно на учениях "Красный флаг" новичок на F-35 предупредил об опасности аса на F-15. Тот даже не предполагал, что ему угрожает ракета, но летчик F-35 уже владел этой информацией.



