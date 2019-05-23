Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Момент катапультирования летчика F-16 засняли с дороги

Фото: Утро.ру
Пилот дернул за ручку перед самой землей

Летчик потерпевшего крушение в Калифорнии F-16 до последнего пытался спасти машину и катапультировался едва ли не над самой землей. Соответствующее видео было опубликовано в YouТube.


На нем хорошо видно, что самолет потерял управление и по касательной падал вниз. После того, как пилот катапультировался, самолет задрал нос вверх, а затем продолжил падать. Как уже сообщалось, F-16 упал на склад неподалеку от авиабазы, по счастливой случайности никто не пострадал, не считая легких травм.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Мечта обречена: ЕС оставит украинцев с пустыми карманами

Незалежной не удастся выжить за счет Запада

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей