Момент катапультирования летчика F-16 засняли с дороги

Пилот дернул за ручку перед самой землей

Летчик потерпевшего крушение в Калифорнии F-16 до последнего пытался спасти машину и катапультировался едва ли не над самой землей. Соответствующее видео было опубликовано в YouТube.

На нем хорошо видно, что самолет потерял управление и по касательной падал вниз. После того, как пилот катапультировался, самолет задрал нос вверх, а затем продолжил падать. Как уже сообщалось, F-16 упал на склад неподалеку от авиабазы, по счастливой случайности никто не пострадал, не считая легких травм.