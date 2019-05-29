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США перебросили в Европу F-35 для запугивания России

Фото: flickr.com
Истребители хозяйничают во всех странах НАТО

Размещение в Италии эскадрильи F-35A, переброшенной из американской Юты, практически никак не освещалось в российских СМИ. Зато отечественные издания с удовольствием смаковали сокращение итальянского заказа на F-35 с десяти до шести единиц.

Но на самом деле Италии вовсе необязательно покупать у США много этих истребителей, потому она может просто разрешить разместить у себя американские. Надо ли напоминать, что разведчики RQ-4 Global Hawk вылетают шпионить у Крыма и Калининграда именно с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Как напоминает The National Interest, 338-е истребительное крыло уже второе авиаподразделение на F-35A, переброшенное в Европу. Первые "тридцать пятые" видели в составе 421-й истребительной эскадрильи еще в 2017 году. В американском командовании не скрывают, что отправили F-35A в Европу для сдерживания России.

The Avionist считает, что эти истребители могут действовать на всей территории Европы. Летчики на F-35A будут участвовать во всех учениях и делиться опытом с европейскими пилотами, выстраивая сложные схемы взаимодействия с "Еврофайтерами" и другими истребителями, находящимися на вооружении стран НАТО. Например, F-35A примут участие в Astral Knight 2019 в Авиано, а также в программе Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) в Нидерландах.

F-35 покажут, на что способны в Испании и Швейцарии, где выступят в поддержку контракта с Lockheed Martin.

Фото: flickr.com

В России уже назвали развертывание F-35A "актом агрессии", так как у Москвы нет планов и даже мыслей продвигаться на запад.

NI признает, что F-35 стал выполнять намного большую роль в рутинных операциях ВВС стран НАТО, хотя самолет по-прежнему не так надежен, как истребители четвертого поколения, а его системы не работают на все сто процентов.

F-35A готовят роль уничтожителя российских С-400. В НАТО надеются, что малозаметный истребитель сможет прорвать оборону ПРО благодаря спрятанным во внутреннем отсеке боеприпасам и нанести неожиданный удар. Исходя из открытых данных, российские зенитчики могут засечь стелсы, однако захватить цели будет намного сложнее.

Александр ИЛЬИН
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