У США только несколько бомбардировщиков В-1В готовы к бою

О отличие от В-52, эти самолеты оказались недолговечными

В то время как Россия спешно модернизирует Ту-160, США испытывают серьезные проблемы с бомбардировщиками В-1В, являющимися аналогами "Белых лебедей". Конечно, правильнее сравнить Ту-160 с B-1A, но их уже нет на вооружении ВВС США.

Как пишет The National Interest, только несколько В-1В Lancer из 62 готовы к бою. И это в то время, когда Пентагон пытается увеличить мощь дальней авиации.

Технические проблемы с самолетами вынудили в январе 2019 г. вынудили ВВС США прекратить все полеты В-1В на месяц. До этого бомбардировщики совершали боевые вылеты в Ирак и Афганистан, но в отличие от В-52, которые делали то же самое, серьезно "поизносились".

Теперь в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам требуют от Пентагона предоставить план, что делать с В-1В, потому что то состояние, в котором они сейчас находятся, не выдерживает никакой критики.

По данным Air Force Times, только единицы В-1В могут выполнять боевые задачи. Кроме того, летчиков "Лансеров" в отсутствие практики перенаправляют на другие самолеты, чтобы они не теряли навыки.

В Комитете потребовали от Пентагона предоставить план по В-1В до 1 марта 2020 года. Варианта здесь всего два: либо США пойдут по российскому пути и модернизируют самолеты по примеру Ту-22М3М и Ту-160М2. Либо в ВВС США сделают ставку на новейшие B-21.



Скорее всего, будет выбран первый вариант, так как пока не готов даже прототип В-21, а заменить "Лансеры" будет сложно. Вероятно, машины приведут в порядок и вернут в войска, чтобы без спешки подготовить замену. ВВС США уже объявили, что им нужно 100 В-21. Но самолет заменит В-2 и В-1В только в 2030-х годах.