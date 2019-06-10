Летчик F-35 сам угробил свой самолет

В Токио обнародовали странную версию причины ЧП

Опытный японский летчик, разбившийся на F-35 в апреле, потерял ориентацию в пространстве и упал в океан. Как передает Reuters из Токио, такие выводы были сделаны комиссией на основании данных с радара, а также записей переговоров между другими пилотами, которые находились в том же районе учений.

В пользу этой версии якобы говорит и тот факт, что 41-летний летчик не стал катапультироваться, а ушел вместе с машиной под воду на скорости 1100 км/час. Это как минимум означает, что он не понимал, на какой высоте находился.

"Мы намерены усилить тренировки во избежание потери пилотами ориентации в пространстве", – заявил министр обороны Японии Такэси Иваи на пресс-конференции в понедельник, 10 июня.

Полеты над океаном – это не самое простое, что может быть в работе летчика, однако версия, что пилот F-35, напичканного камерами и датчиками, просто потерялся в пространстве, выглядит достаточно странной. У летчика должны быть все данные о высоте и координатах, если авионика работали в штатном режиме. Более правдоподобной выглядит версия, что летчик мог потерять сознание на какой-то момент, а потом уже было поздно.

Как сообщалось ранее, у погибшего пилота было 60 часов налета на F-35, но до этого он много летал на истребителях четвертого поколения.