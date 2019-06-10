Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Летчик F-35 сам угробил свой самолет

Фото: www.globallookpress.com
В Токио обнародовали странную версию причины ЧП

Опытный японский летчик, разбившийся на F-35 в апреле, потерял ориентацию в пространстве и упал в океан. Как передает Reuters из Токио, такие выводы были сделаны комиссией на основании данных с радара, а также записей переговоров между другими пилотами, которые находились в том же районе учений.

В пользу этой версии якобы говорит и тот факт, что 41-летний летчик не стал катапультироваться, а ушел вместе с машиной под воду на скорости 1100 км/час. Это как минимум означает, что он не понимал, на какой высоте находился.

"Мы намерены усилить тренировки во избежание потери пилотами ориентации в пространстве", – заявил министр обороны Японии Такэси Иваи на пресс-конференции в понедельник, 10 июня.

Полеты над океаном – это не самое простое, что может быть в работе летчика, однако версия, что пилот F-35, напичканного камерами и датчиками, просто потерялся в пространстве, выглядит достаточно странной. У летчика должны быть все данные о высоте и координатах, если авионика работали в штатном режиме. Более правдоподобной выглядит версия, что летчик мог потерять сознание на какой-то момент, а потом уже было поздно.

Как сообщалось ранее, у погибшего пилота было 60 часов налета на F-35, но до этого он много летал на истребителях четвертого поколения. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Берега попутали: Москву возмутили заявления Киева о "суверенитете Крыма"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей