Су-47 опередил время и удивил американцев

Истребитель получился фантастически маневренным, но начал быстро разрушаться

Не был в бою, но навсегда вошел в историю. На Западе высоко оценили прототип советского истребителя Су-47 "Беркут" с крылом обратной стреловидности. По мнению The National Interest, он продемонстрировал уникальные характеристики, хотя и был неустойчив на поворотах, так как быстро терял скорость. Издание подчеркивает, что в самолете использовались композитные и радиопоглощающие материалы. Самолет должен был стать чем-то вроде русского F-35.

Неслучайно "странный самолет" разрабатывался, в частности, для авианосца "Ульяновск" с паровой катапультой. Корабль был заложен в 1988 г. на Черноморском судостроительном заводе, но его так и не достроили из-за развала Советского Союза.

Судьбу авианосца, который мог бы составить конкуренцию американскому "Нимиц", в конечном итоге повторил и "Беркут". Несмотря на то что ОКБ "Сухой" некоторое время финансировало его из своего кармана и представляло на аэрошоу, проект в конце концов закрыли. Единственный прототип стал летающей лабораторией, что, в общем, не так плохо. Мог бы ржаветь в Монино.

По данным западных СМИ, Су-47 хотели вооружить четырьмя ракетами "воздух – воздух" большой дальности. А также четырьмя Р-73. При этом "Беркут" не был "Стелсом", зато демонстрировал потрясающую маневренность, достигая экстремальных углов атаки. Благодаря этому истребитель мог быть крайне опасен на низких скоростях, недоступных таким самолетам, как МиГ-29 или Су-30.

Но обнаружились и серьезные проблемы. Из-за сильного давления на основания крыльев, создавался риск их разрушения. Делать их пришлось очень крепкими, но дополнительный вес сводил на нет преимущества конструкции крыла обратной стреловидности как такового. Проблему пытались решить с помощью композитных материалов, также использовали аэродинамическую схему "Утка", добавив крылья рядом с кабиной.

Что касается двигателей, то сначала на Су-47 поставили Д-30Ф-11 от МиГ-31, но быстро поняли, что в конечном итоге они не оставят от самолета и мокрого места, так как слишком мощные. В результате остановились на более совершенных АЛ-41Ф с управляемым вектором тяги. Самолет получился очень отзывчивым.

И все же в ходе испытательных полетов крыло "Беркута" потихоньку начало разрушаться. Трещины в композитных деталях чинить было практически невозможно, нужно было только менять. Самолет оказался крайне дорогим в обслуживании. Истребитель совершал очень резкий поворот, но во время плавного терял скорость. При заявленных 2 Маха он разгонялся лишь до 1,65 Маха.

Часть технологий Су-47 перекочевали в Су-57, однако проект так и не был доработан. "Беркут" был первой попыткой, и на его базе можно было построить еще машину. Но в результате Минобороны приняло решение отказаться от прогрессивного самолета.