Верхом на ракете: как немцы испытали первый реактивный самолет

Написал завещание и полетел - He 176 взрывался даже на земле

20 июня 1939 г., казалось бы, ничем не примечательная дата, но только не для авиаторов. Ровно 80 лет назад поднялся в небо немецкий Heinkel He 176 – первый в мире пилотируемый реактивный самолет. Гитлеровская Германию вовсю готовилась к войне и не скупилась на поддержку прогрессивных конструкторов.

Уже тогда Эрнст Хейнкель понимал, что предел винтомоторной группы – это 800 – 850 км/час. Конструктор отправился к ракетчикам, которые уже тогда в режиме строжайшей секретности разрабатывали смертоносные ракеты для Вермахта. В итоге в 1936 г. они сделали Хенкелю жидкостно-реактивный двигатель, который мог бы поднять в воздух небольшой самолет, как и просил конструктор. В качестве топлива использовался спирт, а окислителя – жидкий кислород.

После непродолжительных стендовых испытаний, во время которых двигатель пару раз взрывался, его решили установить на самолет. В те времена не было принято испытывать двигатели годами, как это принято сейчас, а работа летчика-испытателя мало отличалась от миссии камикадзе.

Для продолжения испытаний выбрали Не 112V1. С него сняли надежный поршневой двигатель и вместо него засунули бак с окислителем. Под сиденьем летчика разместили бак со спиртом, а сам двигатель находился за кабиной двигателя. Фактически летчика сажали верхом на ракету. Но, разумеется, Хенкель не был живодером и понимал, какая это мощь.

Вот как описывает испытания Хейнкель, чьи слова приводит сайт Airwar.ru:

"За работой мотора я наблюдал из помещения с толстыми бетонными стенами. Запуск двигателя был произведен из этого помещения с помощью дистанционного управления. После запуска я увидел, как из хвостовой части вырвался наружу жуткий красно-белый шар, за ним пошли огненные круги, становясь шлейфом струи длиной метров десять. Сотрясение воздуха от работы двигателя было настолько сильным, что мы все, стоявшие за бетонными стенами, невольно присели на корточки. Примерно метрах в сорока от самолета находилась стальная плита. От действия струи ее бросило на насыпь, и она трепетала, как лист бумаги на ветру".

Двигатель тогда работал всего 30 секунд, и этого было явно недостаточно для полета. Помог другой немецкий ученый. К проекту присоединился Ганс Иоахим Пабст фон Охайн, который работал тогда над созданием реактивного газотурбинного двигателя.

В результате был собран Не 112V8 с комбинированной силовой установкой. Верхом на ракете Хенкель побоялся отправлять даже испытателя Эриха Варзица, которому и пришлось тестировать "адскую новинку". Сначала он учился управлять двигателем на земле, что тоже было крайне опасно. Однажды самолет взорвался. Летчика выбросило из кабины, но каким-то чудом он остался жив. Но машина понадобилась новая.

В итоге Эрих Варзиц все-таки освоил комбинированный двигатель и успешно полетал на Не 112V8. Только после этого было принято решение испытать самолет с реактивным газотурбинным двигателем HWK RI-203. Тогда же сделали самолет с полностью отделяемой кабиной, "дедушкой" кресла катапультирования. Испытания кабины были опасными – ее просто сбрасывали с Не 111 с высоты 6 – 7 километров. Порой Варзиц раскрывал парашют в последний момент. Ниже 6 км система уже не работала. Ту-22 по сравнению с реактивным "Хенкелем" – самый безопасный в мире самолет.

Весь 1938 г. Варзиц пытался понять, как на самолете регулировать тягу. Пришлось даже разгонять самолет спортивным "Мерседесом", но этого было мало. Тем не менее у испытателя начало получаться отрывать машину от земли. В конце концов летчик написал завещание и решил полететь по-настоящему.

Ранним утром 20 июня он поднял в воздух Heinkel He 176. Полет продолжался 50 секунд. На следующий день на испытания позвали верхушку Люфтваффе. Те остались довольны, Варзицу тут же дали капитана, однако сам самолет не восприняли всерьез, как это часто бывает с чем-то принципиально новым. Начальник отдела поставок и снабжения Люфтваффе Удет назвал Heinkel He 176 "летающим примусом".





3 июля 1939 г. Варзиц полетал перед Гитлером, после чего тот пригласил летчика на личную встречу. Но в результате надежды испытателя и Хенкеля не оправдались: потрясенный фюрер был поражен мужеством летчика и выписал ему денежную премию. Но не более того.

Варзиц продолжил полеты на He 176, но война перечеркнула все планы. Единственный экземпляр передали в Берлинский музей авиации. В итоге самолет уничтожила авиация союзников во время бомбардировки.

Впрочем, немцы не забросили идею реактивного самолета, но ее перехватил Вильгельм Мессершмитт. Уже в 1942 г. свой первый полет с реактивным двигателем совершил Me.262.