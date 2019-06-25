Самарский спецназ подняли по тревоге

Внезапные проверки охватили всю центральную часть страны

В России проходят внезапные проверки боевых частей, инициированные Владимиром Путиным. Во вторник по тревоге подняли спецназ Центрального военного округа в Самарской области. Ранее прошли проверки расчетов С-400 и С-300 в Хакасии и Саратовской области.

Всего, по данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. При этом будет задействовано более 35 полигонов.



