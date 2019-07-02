Создание военно-морской базы восстановит позиции нашей страны на Карибах

Если высшее руководство страны примет решение возродить российскую военно-морскую базу на Острове Свободы, это значительно изменит расклад сил в Карибском регионе. Кубинцы будут этому только рады, а американцы вздрагивают при одной только мысли об этом. Такое мнение высказал военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец.



"Лично мое мнение: вероятно, нам стоит, как говорится, "присесть". И если кубинцы разрешат, "замастерить" там (в порту Лурдес на Кубе) небольшую военно-морскую базу, поставить корабль и парочку дизельных подлодок. Я уже не говорю о том, что надо возвращать разведывательный центр Лурдес",

– рассказал Баранец в комментарии изданию "Царьград".

По словам обозревателя, он крайне удивлен тем, что "имея такую блистательную карту в рукаве, мы до сих пор не пытались ее использовать в американской игре, потому что американцы уже тысячу раз наплевали на наши национальные интересы".

Разговоры о возможном возрождении российской военно-морской базы на Кубе начались после того, как остров посетил фрегат "Адмирал Горшков". Баранец в этой связи отметил, что даже намеки на то, что Москва "возвращается" на Кубу, уже вызывают истерию в Вашингтоне.

Обозреватель также рассказал, что на Кубе до сих пор недоумевают, почему Россия в 2001 г. свернула свою базу в Лурдесе. "Я с кубинцами часто встречаюсь и с солдатской прямотой спрашиваю: "Вы считаете нас (за уход из Лурдеса) предателями?" Они опускают очи долу и молчат. Это, наверное, есть скрытая форма утвердительного ответа на мой вопрос", – сообщил ранее Баранец в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" 27 июня зашел в порт Гаваны. Фрегат в ходе визита посетили чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Андрей Гуськов, а также представители командования местных вооруженных сил. В тот же день представители Северного командования Вооруженных сил США заявили о том, что американский флот пристально следит за развертыванием отряда кораблей Северного флота России на Кубе.