Уникальное видео опубликовал американский журналист

Американцы впервые в истории опубликовали видео бомбардировщика B-2. До сих пор это один из самых засекреченных самолетов ВВС США, так как на него установлена новая авионика, и сам стелс постоянно модернизируется. Пока не готов В-21, "Спирит" остается самым совершенным американским стратегическим бомбардировщиком, который в случае необходимости будет применяться для нанесения ядерных ударов по России, Китаю или любой другой страны, которая "поднимет руку" на Вашингтон.

Это примерно то же самое, как если бы Минобороны РФ показало изнутри кабину Су-57, но пока на это рассчитывать не приходится.

Разрешения показать секретный стелс изнутри добился тележурналист из Далласа Джефф Болтон. В его ролике, опубликованном на Defense News, показана заправка В-2 в воздухе, но самое интересное происходит в конце, когда камера захватывает приборную панель бомбардировщика. На ней – жидкокристаллические экраны, на которых отражаются показания приборов, датчиков и количество боеприпасов. Стоит отметить, что изнутри самолет выглядит намного современнее, чем B-1 Lancer, который больше напоминает советские бомбардировщики с огромным количеством тумблеров и "стрелочек".

Это объясняется тем, что США еще нескоро снимут с вооружения В-2 – пока еще не готов даже прототип В-21. А вот B-1 Lancer пока что первый кандидат "на вылет".