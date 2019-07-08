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F-22 выставили сразу против нескольких F-35

Фото: flickr.com/alexlayzell
До сих пор "Рэптор" остается непревзойденным

В США сейчас идет массовая рекламная компания истребителей F-35, которые благодаря примененных в них технологиям, существенно опережают истребители четвертого поколения. Однако эпизодически разговор заходит об уже снятых с производства и очень дорогих в обслуживании F-22, которые давно стали чем-то вроде "авиаспецназа".

В прошлом году два F-22 прилетели в Норвегию, чтобы принять участие в учебных боях с шестью скандинавскими F-35. Как известно, всего Осло планирует закупить 150 этих истребителей для сдерживания России.

Майор королевских ВВС Норвегии Мортен Ханче тогда заявил, что имитация боя с F-22 была отличной практикой, а на вопрос, насколько трудно противостоять "Рэптору" лишь сказал: F-22 – очень грозный соперник.

Бывший летчик, а ныне генеральный директор Airborne Tactical Advantage Company (ATAC) Джеффри Паркер заявил Aviation Geek Club, что F-22 просто не имеет равных соперников.

"Это настолько неравная борьба, что если вы посылаете куда-либо два F-22 против любых других самолетов, пилотам "Рэпторов" просто нечего будет делать, истребители все сделают сами", – довольно самонадеянно отметил Паркер.

По его словам, против двух F-22 нужно выставить минимум 12 соперников, и тогда у последних возможно, что-нибудь получится.

У норвежцев было шесть F-35, у которых лучше радары, но и "Рэптор" истребитель пятого поколения и вдобавок, намного более мощный. Скорее всего, у "тридцать пятых" было немного шансов.

Александр ИЛЬИН
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