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Россия ответила на See Breeze НАТО "Калибрами"

Фото: mil.ru
ВМФ готовится к встрече с кораблями альянса

На фоне учений НАТО Sea Breeze, в ходе которых Украина уже обвинила российский сторожевик "Сметливый" в заходе в закрытую зону, Черноморский флот России проводит собственные маневры.

Малые ракетные корабли Черноморского флота "Орехово-Зуево" и "Мираж" провели учебный морской бой с корабельной группой условного противника. А в роли противника выступили большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Азов" плюс малый противолодочный корабль "Суздалец" и ракетный катер "Ивановец".

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ, "Орехово-Зуево" и "Мираж" атаковали первыми. А подвергшийся "нападению" отряд кораблей отражал атаку. После этого "Орехово-Зуево" и "Мираж" выполнили выход в ракетную атаку и нанесли условные ракетные удары по целям на берегу. О 

Ранее командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил о вынужденной перепланировке Sea Breeze по причине закрытия Россией определенного района в Черном море.

Александр ИЛЬИН
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