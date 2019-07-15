Украина все продаст китайцам несмотря на протесты США

Пекин купит половину "МоторСич", который производит двигатели для самолетов и вертолетов

Китайская инвестиционная компания Skyrizon намерена приобрести половину украинской двигателестроительной компании "МоторСич". Это позволит Китаю наладить широкий выпуск качественных газотурбин для самолетов и боевых вертолетов.



Как пишет Global Times, на данный момент в Китае эксплуатируется 13 типов и более 1200 единиц авиационных двигателей, которые производит "МоторСич" – предприятие основанное Российской империей еще в 1907 году. Кроме того, по данным китайских СМИ, украинская компания помогла произвести двигатель для истребителя пятого поколения J-20.

В Запорожье производят газотурбинные двигатели для вертолетов и самолетов, в частности был создан Д-18Т для сверхтяжелых транспортников А-124 и Ан-225. По данным украинских СМИ, завод по-прежнему продает двигатели для вертолетов России. Во времена СССР "МоторСич" был одним из основных поставщиков двигателей самолетов и вертолетов ВВС. Поставлял он эту продукцию и до 2014 года, после чего сотрудничество было официально прекращено.

На данный момент в России двигатели для самолетов производит "ОДК-Пермские моторы" и другие предприятия, однако полностью заместить продукцию "Моторсич" пока не получается, так как для этого нужно больше времени.

Приобретение Китаем 50% акций украинской компании станет огромным плюсом, прежде всего, для Пекина, который сразу после развала СССР приложил максимальные усилия для приобретения советских технологий. Китай сможет усовершенствовать собственные разработки, а также получать столько двигателей "МоторСич", сколько ему понадобится по невысокой цене.



Протест против продажи доли уже выразили в США – в Вашингтоне полагают, что сделка угрожает национальной безопасности Штатов. Китай может разработать свои тяжелые транспортные самолеты и вертолеты для переброски войск и техники.

Однако для "МоторСич" сделка может оказаться крайне выгодной, так как после разрыва с российскими покупателями предприятие начало нести убытки. Сейчас возможность сделки рассматривает Антимонопольный комитет Украины.