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Бомбардировщик протаранил американский небоскреб

Фото: wikipedia.org
Туман сыграл злую шутку с летчиком

Врезающиеся в небоскребы самолеты сейчас ассоциируются только с одним событием – 11 сентября 2001 года, когда направленные террористами самолеты врезались в башни-близнецы. Происходящее тогда наблюдал весь мир в прямом эфире и просто не верил, что это происходит на самом деле. Картинка сильно походила на кадры из очередного фильма-катастрофы.

Но мало кто знает, что похожие события уже разворачивались в США. 28 июля 1945-го бомбардировщик В-25 из состава 457-й группы летел из Бедфорда (Массачусетс) на военную базу Су-Фолс через аэропорт Ньюарк. В сильный туман подполковник Уильям Ф. Смит, пилотировавший бомбардировщик, сбился с курса и оказался среди небоскребов на высоте около 900 футов.

Когда рассеялись облака и летчики поняли, что происходит, было уже поздно. В-25 врезался в 76-й этаж Empire State Building. Погиб сам Смит, двое военных, которых летчик согласился взять на борт, а также 11 офисных работников.

Топливо взорвалось, один из двигателей полностью "прошил" здание и вылетел с другой стороны, упав на крушу другого здания. На этом месте тут же возник пожар, который уничтожил художественную выставку.

На 34-улицу упали горящие части самолеты, все это выглядело как настоящая атака. Люди в панике выбегали из здания, а небоскреб окутал густой черный дым.  Всего был нанесен ущерб на сумму более $13 млн, если перевести на сегодняшний курс. 

Интересно, что когда проектировался Всемирный торговый центр и печально известные башни-близнецы, разработчики рассмотрели сценарий случайного удара самолета Boeing 707 по одной из башен. В результате так и произошло во время террористической атаки 2001 года.

Александр ИЛЬИН
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