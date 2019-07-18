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Су-57 выйдет на "госы" с новым двигателем

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Летчики получат два разных самолета

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет проходить государственные испытания с двигателем второго этапа "Изделие 30". Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу", отрывки из которого уже растиражировали СМИ. Также он в очередной раз подтвердил, что в войска первые истребители поступят с АЛ-41Ф1, улучшенной версией двигателей Су-35С. Что касается "Изделия 30", то пока этот двигатель, по словам Борисова, только тестируется.

Получается, что Су-57 пройдет вторые "госы". Первые – с АЛ-41Ф1, потому что без этого истребитель не отправят в строевые части. А вторые – с "Изделием 30".

А двигателе второго этапа известно, немного, однако в СМИ все же просачивается определенная информация, и если она соответствует действительности, Су-57 с "Изделием 30" получит совершенно новые возvожности. Минобороны уже показывало летные испытания истребителя с двигателем второго этапа, однако самjлет летел на безфорсажном режиме на небольшой высоте, и какие-то выводы было сделать невозможно.

Александр ИЛЬИН
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