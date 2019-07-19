Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Сушки" поднялись по тревоге в Крыму

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Истребители отразили нападение на аэродром

Двадцать истребителей Су-27 и Су-30М2 полнялись по тревоге с аэродрома Бельбек, а затем отработали отразили условный удар противника по аэродрому. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"В ходе отработки вопросов завоевания превосходства в воздухе условный противник вынудил вести воздушные бои в различном диапазоне высот", – говорится в сообщении. Кто играл роль противника, не уточняется.

Ранее военные продемонстрировали работу берегового ракетного комплекса "Утес", который после событий 2014 года отошел России и был восстановлен.

В последнее время учения в Черном море участила как Россия, так и НАТО. Регулярно в Крыму поднимаются в небо боевые самолеты, осуществляется высадка десанта. Североатлантический альянс, в свою очередь, проводит свои учения, привлекая, в том числе, военнослужащих Грузии и Украины.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей