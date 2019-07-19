"Сушки" поднялись по тревоге в Крыму

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Двадцать истребителей Су-27 и Су-30М2 полнялись по тревоге с аэродрома Бельбек, а затем отработали отразили условный удар противника по аэродрому. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
"В ходе отработки вопросов завоевания превосходства в воздухе условный противник вынудил вести воздушные бои в различном диапазоне высот", – говорится в сообщении. Кто играл роль противника, не уточняется.
Ранее военные продемонстрировали работу берегового ракетного комплекса "Утес", который после событий 2014 года отошел России и был восстановлен.
В последнее время учения в Черном море участила как Россия, так и НАТО. Регулярно в Крыму поднимаются в небо боевые самолеты, осуществляется высадка десанта. Североатлантический альянс, в свою очередь, проводит свои учения, привлекая, в том числе, военнослужащих Грузии и Украины.
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