"Сушки" поднялись по тревоге в Крыму

Истребители отразили нападение на аэродром

Двадцать истребителей Су-27 и Су-30М2 полнялись по тревоге с аэродрома Бельбек, а затем отработали отразили условный удар противника по аэродрому. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"В ходе отработки вопросов завоевания превосходства в воздухе условный противник вынудил вести воздушные бои в различном диапазоне высот", – говорится в сообщении. Кто играл роль противника, не уточняется.

Ранее военные продемонстрировали работу берегового ракетного комплекса "Утес", который после событий 2014 года отошел России и был восстановлен.

В последнее время учения в Черном море участила как Россия, так и НАТО. Регулярно в Крыму поднимаются в небо боевые самолеты, осуществляется высадка десанта. Североатлантический альянс, в свою очередь, проводит свои учения, привлекая, в том числе, военнослужащих Грузии и Украины.