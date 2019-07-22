Британский флот признали беззащитным

В Лондоне выбивают деньги на новые корабли

Великобритании не хватает кораблей, чтобы отстаивать международные интересы некогда великой морской державы. Поэтому Королевским ВМС нужно еще больше денег. С таким заявлением выступил заместитель британского министра обороны Тобиас Эллвуд.

По его словам, которые передает The Times, военно-морские силы страны слишком малы, чтобы обеспечивать интересы Великобритании в мире. И данный шаг необходим из-за новых угроз, видимо намекая на Россию.

Судя по всему, Эллвуд хотел сказать, что для обороны у Королевских ВМС сил достаточно, а вот для поддержания имперских амбиций страны уже нужно намного больше средств. На данный момент Лондон имеет на вооружении шесть эсминцев типа 45, тринадцать фрегатов типа 23, десяток подлодок и один авианосец, который пока проходит испытания, порой не совсем удачно.

Еще несколько подлодок строится, как и второй авианосец. Конечно, это не самый сильный флот Великобритании за ее историю, но, по правде говоря, не все так плохо, и риторика Эллвуда, скорее, имеет цель выбить больше денег для флота.