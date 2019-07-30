США откажут Японии в F-35

Пентагон опасается утечки данных

Пентагон намерен отказать Японии в участии в программе F-35, несмотря на то, что Токио является одним из первых покупателей этих истребителей.

Как пишет Defense News, ссылаясь на свои источники, в Пентагоне опасаются утечки секретных данных о самолете, а также роста политической напряженности, так как все больше стран захотят обладать "тридцать пятым" и производить детали для него, как это собиралась делать Турция. Для сравнения, F-22 американцы не продавали вообще никому, чтобы обладать истребителем, который, условно говоря, не сможет одолеть никто, если только не построит еще лучше.

18 июня этого года директор Бюро планирования сил Минобороны Японии Атсуо Судзуки отправил письмо в Пентагон, в котором официально запросил информацию, как Токио может стать не только покупателем F-35, но и полноправным участником программы. Таким образом, Япония могла бы занять место Турции, которая окончательно распрощалась с истребителем.

Однако, по данным DN, в чье распоряжение попало письмо, в Пентагоне готовят отказ. Как утверждает Бранди Шифф, занимавшаяся поставками F-35 в Японию, партнерство по истребителю было закрыто 15 июля 2002 года, и больше никого американцы пускать не намерены. Источники уверяют, что в Вашингтоне опасаются, что если пустить Токио, участия попросят и другие страны, и в этом случае F-35 перестанет быть "особенным оружием". Также возможны утечки, так как Россия и Китай постараются раздобыть секреты истребителя.



В программе F-35 есть разделение на партнеров по уровню. Партнер первого уровня – Великобритания, дальше идут Италия, Канада, Австралия, Израиль, Норвегия, и, наконец, Япония. Партнеры первого могут фактически действовать, как ВВС одной страны, располагая теми же базами данных, системами "свой-чужой".

В США опасаются, что как только Токио включат в программу, сразу попросится Южная Корея, у которой непростые отношения с Японией, в частности, территориальные споры. Если возникнет конфликтная ситуация, истребитель может оказаться вообще в третьих руках.