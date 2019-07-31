Запад: Россия нарочно дискредитирует F-35

В Москве надеются продвинуть Су-57 по примеру С-400

Россия дискредитирует американский F-35 в рамках PR-кампании с целью поддержать собственный истребитель пятого поколения Су-57. По мнению журнала The National Interest, Москва надеется заинтересовать программой партнеров, прежде всего Индию, Китай, а теперь и Турцию, после того как Анкара приобрела С-400.

И если в середине 2010-х годов Россия, скорее, игнорировала американские военные разработки, то в последнее время официальные лица РФ очень жестко реагируют на любой выпад Запада, направленный на российское оружие. Достаточно вспомнить ответ официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова на слова посла США в Колумбии о Ту-160, который назвал бомбардировщик "музейным экспонатом". Аналогично не оставляет Россия без ответа критику едва ли не главного экспортного продукта С-400. Официальные представители военные и российские эксперты со страниц и экранов федеральных СМИ постоянно повторяют, что это лучшие зенитно-ракетные комплексы в мире. Также тиражируются похожие статьи в китайских и турецких изданиях.

По мнению западных военных экспертов, С-400 действительно может засечь F-35, равно как и B-2 с помощью радаров L-диапазона. А новые версии системы "Небо-М" позволяют использовать сразу три интегрированных РЛС в метровом диапазоне, что в комплексе может выдать сигнатуру стелс-объектов. Но как это будет получаться на практике, никто не знает, так как С-400 еще ни разу не пытался засечь F-35.



Российские зенитчики получили бы огромное преимущество, если бы в их распоряжении оказался хотя бы один F-35. Тогда можно было бы определить, какой сигнал поступает от американского истребителя и придумать способы, как его обмануть.