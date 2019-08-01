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Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии

Фото: www.globallookpress.com
Операцию мастерски провели в Идлибе

Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек. Как пишет Al-Masdar News бой произошел в провинции Идлиб. Cпецназовцы сначала провели атаку в тылу противника, а затем провели операцию против участников группировки "Лива Сукур аш-Шам" в районе города Иджаз.

Сообщается, что спецназовцы редко проводят подобные операции и действуют только в тех случаях, когда их знания и выучка приносят максимальную пользу.

Однако две недели назад агенство Reuters сообщило, что российский спецназ сам пошел в атаку, чтобы захватить важные высоты Хумаймат, после того того как это безуспешно пытались сделать сирийские военные. Впрочем, в Минобороны РФ эту информацию опровергли.

Александр ИЛЬИН
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