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Китай показал резонансный полет над Японским морем

Фото: commons.wikimedia.org
Бомбардировщики прикрывали J-20 пятого поколения

Китай опубликовал видео с совместных полетов с самолетами ВКС РФ. Тех самых, на которых корейские F-16 едва не расстреляли российские Ту-95 по причине того, что те якобы вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.


На видео показан не только полет бомбардировщиков Н-6, но и китайских истребителей пятого поколения J-20, а также J-11. Эта машина является копией российского Су-27. Как обычно, истребители сопровождали бомбардировщики.

Александр ИЛЬИН
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