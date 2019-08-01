Китай показал резонансный полет над Японским морем

Бомбардировщики прикрывали J-20 пятого поколения

Китай опубликовал видео с совместных полетов с самолетами ВКС РФ. Тех самых, на которых корейские F-16 едва не расстреляли российские Ту-95 по причине того, что те якобы вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.

На видео показан не только полет бомбардировщиков Н-6, но и китайских истребителей пятого поколения J-20, а также J-11. Эта машина является копией российского Су-27. Как обычно, истребители сопровождали бомбардировщики.