Китай показал резонансный полет над Японским морем

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Китай опубликовал видео с совместных полетов с самолетами ВКС РФ. Тех самых, на которых корейские F-16 едва не расстреляли российские Ту-95 по причине того, что те якобы вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.
На видео показан не только полет бомбардировщиков Н-6, но и китайских истребителей пятого поколения J-20, а также J-11. Эта машина является копией российского Су-27. Как обычно, истребители сопровождали бомбардировщики.
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