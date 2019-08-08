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Кошмар Сирии и Ирана: Израиль получает F-22 и B-52

Фото: flickr.com/peck792
США готовы поставить своему другу лучшее вооружение

Израиль прогревает двигатели F-35I, чтобы в любой момент нанести удар по Сирии и Ирану. Новая арабо-израильская война стала настолько осязаемой, что США недавно решили перебросить бомбардировщики В-52 поближе к Тегерану, а в Персидский залив вошла ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Получается, что в случае начала войны с Ираном и Сирией, на помощь Израилю приходят, как обычно, США. Журнал The National Interest представил, что Тель-Авив вступает в конфликт в одиночку. В результате оказалось, что Израилю не хватает целого ряда вооружений, чтобы противостоять сильному противнику.

По мнению NI, израильтянам не хватает F-22 и В-52. Бомбардировщики под прикрытием "Рэпторов" нанесут сокрушительный удар по иранским ракетным комплексам и аэродромам, а также комплексам российского производства С-300. Однако боязнь США, что технологии F-22 перекочуют из Израиля в Россию и Китай, привели к тому, что экспорт "Рэпторов" вообще был запрещен.

На данный момент у Тель-Авива мощнейший флот из F-16, F-15 и новехоньких F-35I, однако F-22 решил бы все вопросы. Что касается бомбардировщиков, то когда-то у Израиля были В-17, но это было давно.

Фото: flickr.com/Joseph Moon

Сейчас в Израиле надеются, что готовящийся в выпуску стелс-бомбардировщик В-21 достанется и Израилю, однако не факт, что это произойдет. В-2 CША никому не продавали, и только Рейган в свое время предлагал F-117 англичанам.

Не хватает Израилю и мощного боевого корабля, чтобы сохранять блокады Газы и патрулировать месторождения в море. В последнее время Министерство обороны Израиля изучало возможность приобретения модернизированных американских кораблей ближней морской зоны "Литораль" (Littoral combat ship), но контракт так и не был заключен.

Александр ИЛЬИН
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