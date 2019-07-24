США хотели продать F-117 в Европу для удара по СССР

Вашингтон и Лондон договорились о секретной сделке

Истребитель F-117 в 1980-х гг. старались не показывать никому. В США опасались, что русские скопируют первый стелс и скрывали его даже от американцев. Лишь авария 1992 г., когда катапультировавшийся летчик упал во двор жилого дома, прояснила некоторые моменты.

Но мало кто знает, что США собирались продать F-117 Великобритании, чтобы его при необходимости можно было использовать против СССР.

Согласно недавно рассекреченным документам Британского национального архива, президент США Рональд Рейган предложил "железной леди" Маргарет Тэтчер принять участие сразу в нескольких новейших программах. Среди них F-117 и "Спэйс Шаттл". Великобритания как раз хотела вывести на орбиту два военных спутника Skynet 4, чтобы обеспечить связью свои подразделения в Европе и Атлантике.

Тэтчер предпочла американские шаттлы европейским ракетам-носителям "Ариан", однако катастрофа "Челледжера" и письмо премьер-министра Франции Пьера Моруа повлияли на решение Лондона. И это несмотря на то, что запуск шаттла был оценен дешевле на десятки миллионов фунтов стерлингов.

Что касается F-117, то Тэтчер встретилась с Каспаром (Кэпом) Уайнбергером, который был на тот момент министром обороны США, чтобы лично обсудить стелс. После этого Тэтчер отправила в США письмо с грифом "совершенно секретно", на котором позже кто-то написал карандашом: "стелс".

"Дорогой Рон, я была крайне впечатлена вашим достижением. Три раза "ура" Америке! И я очень тронута тем, что Кэп предложил нам участвовать в программе. Это еще раз говорит о том, кто настоящие друзья", - приводит отрывок письма The National Interest.

Из документа также стало понятно, что программа продажи F-117 Великобритании называлась Project Moonflower, но она так и осталась на бумаге. Вскоре СССР прекратил свое существование, а F-117 как раз предназначался для прорыва линии советских средств ПВО. После событий 1991 г. в Лондоне решили, что дорогостоящие стелсы им не нужны.

Позже американцы сделали B-2, а Великобритания стала одним из первых покупателей истребителей пятого поколения F-35. Теперь, в связи с ухудшением отношений Запада и России, Лондон, скорее, с удовольствием купит новейшие американские вооружения, если будет такая возможность, но тогда все было по-другому.