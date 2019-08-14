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Подтасовка на видео: русские утаили часть перехвата

Подтасовка на видео: русские утаили часть перехвата Су-27
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Истребитель НАТО взялся непонятно откуда

Нашумевшее видео, на котором российский Су-27 отгоняет истребитель НАТО от министерского самолета, вызвало немало вопросов у западных изданий. Так, авторы военного блога Defense & Aviation недоумевают, как F/A-18 смог подобраться так близко к Ту-154М Сергея Шойгу, если за несколько секунд до этого Су-27 был совсем рядом. Скорее всего, в видео есть далеко не все. Возможно, "Фланкер" был отозван из сопровождения, а затем срочно вернулся к своей основной задаче.

Российский летчик довольно резко оттеснил F/A-18. Испанец, чтобы избежать столкновения, потянул ручку на себя. Затем у борта появляется почему-то уже не Су-27, а Су-35С с темным конусом-обтекателем без носовой штанги ПВД, что является одним из основных визуальных отличий модернизированного "Фланкера".

Обычно истребители летают парами – два Су-27, два Су-30СМ, два Су-35С. Возможно, заключительный кадр вообще был снят вообще во время другого полета. Но могла быть и "смешанная пара".

Александр ИЛЬИН
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