F-35I ударили по американской базе

Помимо иранских ракет под ударом оказался тренировочный лагерь

Израильские F-35 подозревают в уничтожении оружейных складов в Ираке. По данным телеканала Sky News, были уничтожены около 50 ракет, доставленных из Ирана. Сам склад якобы принадлежал шиитским про-иранским ополченцам "Катаиб Имам Али"

Всего в нескольких километрах от склада расположена тренировочная база американской армии и коалиционных сил. По данным местных СМИ, которые ссылаются на показания очевидцев, некоторые ракеты летели в сторону американской базы. Есть сообщения о пострадавших, в том числе убитых.

До сих пор неясно, какая авиационная техника использовалась при налете. Часть очевидцев утверждает, что видела беспилотники, другие уверены, что работали F-35I.

Как пишет панарабская газета Asharq AL-Awsat, со ссылкой на западные дипломатические источники, за последний месяц израильская армия трижды атаковала иранские склады на территории Ирака, действуя в рамках соглашения с Россией и США об обеспечении безопасности Израиля в Ираке и Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прямо заявил, что именно его страна стоит за этими ударами и подчеркнул, что "Иран нигде не имеет иммунитета".

Израиль и ранее наносил удары по про-иранским силам, в том числе в Сирии. В ходе одного из таких налетов дружественным огнем был сбит российский самолет, после чего Россия поставила Дамаску С-300.