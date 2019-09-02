Распилят и соберут: док для "Кузнецова" поднимут без помощи Запада

Но пока на проект денег никто не дал

Плавучий док ПД-50, затонувший в октябре прошлого года, будут поднимать без иностранной помощи, силами российских предприятий и профильных подразделений ВМФ.

Об этом пишет специализированный портал Mil.Press FlotProm со ссылкой на свои источники. Для этого будет необходимо провести ряд опытно-конструкторских работ в области водолазной техники и подводных технологий. Благодаря этому удастся ликвидировать отставание российских технических решений от зарубежных.

Вместе с тем, источники отмечают, что пока проект подъема не получил ни соответствующего задания, ни финансирования. Все это сильно тормозит ремонт авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова", который и находился в доке в момент аварии.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что ПД-50 могут распилить и поднять по частям, так как это "легче, безопаснее и дешевле". Каким будет док после распила, не сообщается.

На данный момент есть информация, что для единственного российского авианосца модернизируют док на 35-м Судоремонтном заводе путем соединения двух доков в один. Но пока это лишь планы. Когда все будет готово, неизвестно.

ПД-50 был одним из крупнейших в стране и в мире доков наряду с ПД-41. В СССР такие большие не строили, поэтому "пятидесятку" заказали в Швеции.

В 2002 году в ПД-50 была заведена погибшая атомная подлодка "Курск", после чего была проведена ее утилизация.