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Новый "Абрамс" создавали для убийства "Арматы"

Новый
Фото: wikipedia.org
Машина все равно осталась на прежней платформе

В США продолжают сравнивать российский танк нового поколения "Армата" и "Абрамс" последней версии SEP v4. Американец своими возможностями привел западных экспертов в восторг, и иначе как "танком-компьютером" и "машиной будущего" они его не называют. Однако, как уверяет авторитетный военный блог Warrior Maven, все не так очевидно.

Авторы отмечают выдающиеся характеристики Т-14. Например, захват цели размером с танк тепловизором на расстоянии до 5 км в дневное время и до 3,5 км ночью. Или высокая скорость 48-тонного танка – до 90 км/ч – и скорострельность 12 снарядов в минуту. И это не говоря о продвинутой динамической защите и многом другом.

Тем не менее "Абрамс" SEP v4 разрабатывался именно для противостояния "Армате", так как американская разведка специально добывала данные о новейшей российской машине.

Исходя из открытых данных, американская машина получила новый лазерный дальномер, цветные видеокамеры, встроенные бортовые сетевые программы, новые метеорологические датчики, модернизированную систему вооружения. Дождь, туман, ночь – все это не помеха для SEP v4.

Экипаж "Абрамса" получит один снаряд, который заменит сразу несколько. Это сэкономит кучу времени, так как у танкистов всегда будут нужные снаряды.

SEP v4 – в своем роде F-35 среди танков, однако его большой вес и неповоротливость, по сравнению с "Арматой", могут сыграть злую шутку с машиной.

Кроме того, "Армата" может получить снаряд "Спринтер" с дальностью до 11 километров. Это втрое дальше, чем у "Абрамса".

Обе машины предназначены для так называемых сетецентрических войн. В электронике новый "Абрамс", судя по всему, будет несколько превосходить "Армату", но по ходовым качествам и вооружению Т-14 не только не уступит, но и может превзойти SEP v4.

Александр ИЛЬИН
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