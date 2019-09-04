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СМИ: найдены тела погибших пилотов Су-25УБ

Официального подтверждения новости пока не поступало

В Ставропольском крае обнаружили тела двух пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, потерпевшего крушение 3 сентября.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник, официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее отмечалось, что летчики перед крушением успели катапультироваться, однако поиски их с воздуха оказались безуспешными. С вертолета просматривали территории Буденновского и Новоселицкого районов, кроме того, к месту катастрофы был выдвинут наземный поисково-спасательный отряд.

Во вторник, 3 сентября, штурмовик СУ-25УБ разбился в 38 км от аэродрома Буденновск, недалеко от села Чернолесское. Самолет упал в безлюдной местности и оказался полностью разрушен. 

В Минобороны рассказали, что экипаж выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Свидетели происшествия уточнили, что штурмовик ушел в штопор.

Валентина МАЙОРОВА
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