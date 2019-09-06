Стали известны причины столкновения Су-34

Пилотов подозревают в невнимательности

Столкновения двух фронтовых бомбардировщиков Су-34 над Липецкой областью произошло по вине пилотов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональный источник в силовых структурах.

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что во время тренировочного полета летчики потеряли друг друга из вида, и ведущий бомбардировщик ударил ведомого концом крыла по кабине. При попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз, причем в двигатель одной из машин якобы даже попали обломки.

По данным того же источника, самолеты удалось посадить, однако "утята", как называют Су-34, серьезно пострадали: у одного повреждены кабина, двигатель и фюзеляж, а у другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Окончательные выводы предстоит сделать специальной комиссии.