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Стали известны причины столкновения Су-34

Стали известны причины столкновения Су-34
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Пилотов подозревают в невнимательности

Столкновения двух фронтовых бомбардировщиков Су-34 над Липецкой областью произошло по вине пилотов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональный источник в силовых структурах.

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что во время тренировочного полета летчики потеряли друг друга из вида, и ведущий бомбардировщик ударил ведомого концом крыла по кабине. При попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз, причем в двигатель одной из машин якобы даже попали обломки.

По данным того же источника, самолеты удалось посадить, однако "утята", как называют Су-34, серьезно пострадали: у одного повреждены кабина, двигатель и фюзеляж, а у другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Окончательные выводы предстоит сделать специальной комиссии.

Александр ИЛЬИН
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