Военные взяли "Торов" на 100 миллиардов рублей

Ижевск получил "золотой контракт"

"Тор-М2" считают на Западе лучшим российским зенитно-ракетным комплексом, намного превосходящим "Панцирь-С1". Словно, в подтверждение этих слов, Минобороны РФ заказало "Торов" на огромную сумму – 100 млрд рублей.

Как сообщило накануне РИА "Новости", контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" подписали после заседания военно-промышленной комиссии РФ, которое провел в Ижевске президент Владимир Путин.

Документ предусматривает поставку не только "Тор-М2", но и арктических "Тор-М2ДТ", которые уже начали перебрасывать на северные рубежи страны. По плану все ЗРК передадут военным в 2019-2027 годах.

По словам Владимира Путина, контракт укрепит позиции "Купола" и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений.