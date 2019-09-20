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Израиль непобедим: почему Россия не связывается с ним в Сирии

Израиль непобедим: почему Россия не связывается с ним в Сирии
Фото: Wiki.org
Государство, ценное как союзник и опасное как враг

Россия ближе всего к столкновению на Ближнем Востоке вовсе не с США, а со страной, которую во вторник президент Владимир Путин назвал "русскоязычным государством", разумеется, намекая, на большую долю бывших соотечественников. Дело в том, что Израиль считает Иран и "Хезболлу" едва ли не своими кровными врагами, а Россия поддерживает Сирию, которая является союзником Ирана. Сбитый Ил-20, многочисленные налеты ВВС Израиля, совершенные на территории Сирии – все это легко могло стать поводом для мощного ответного удара РФ, однако этого не произошло. В Москве хорошо понимают, что конфликт с Израилем приведет к тому, что вмешаются США.

И если во время холодной войны, израильские летчики могли встретиться с советскими в небе Египта или Сирии, сейчас такое маловероятно.

Журнал The National Interest выдвинул целый ряд причин, почему с Израилем лучше не связываться, причем некоторые из них вполне очевидны.

Израиль как государство создавался во враждебной среде и с 1948 года обладает "пугающе эффективной военной машиной". Армия обороны Израиля создавалась из ополченцев еще до независимости. А в 60-70-х годах это государство начало разрабатывать собственные военные технологии в области ПВО, бронированной техники, а впоследствии и беспилотников. Правда, самолеты Израиль по-прежнему предпочитает закупать у США, и последнее приобретение – это F-35I.

Фото: Wiki.org/Zachi EvenorОдним из столпов военной мощи Израиля является танк "Меркава". Машина была принята на вооружение в 1979 году и заменила большинство танков иностранного производства. Всего израильтяне произвели более 1600 "Меркав", еще несколько сотен на подходе.

Эти машины воевали даже чаще, чем американские "Абрамсы". "Меркава" обкатан в городских боях, а его активную защиту "Трофи" теперь можно увидеть на М1 производства США.

И Израиля превосходные ВВС, одни из лучших наряду с американскими и российскими, остальные идут находятся позади.

F-15I Thunder в эксплуатации с 70-х годов и стали самыми эффективными и универсальными "Орлами" в мире. Самолеты были модернизированы для нанесения наземных ударов. Изначально самолет создавался чисто для воздушного боя. Сейчас элитная эскадрилья на F-15I остается лучшей на Ближнем Востоке. Именно эти истребители наносили удар по ядерному реактору "Осирак" в Ираке.

Также у Израиля есть ракета Иерихон-3 с дальностью до 4,8 тыс. км. С ядерной боевой частью она может поразить любую цель на Ближнем Востоке. Израиль входит в ядерный клуб, многие об этом забывают.

Александр ИЛЬИН
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