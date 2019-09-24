США: танк Т-34 оказался главным просчетом Гитлера

Фюрер хотел повернуть время вспять

Советские танки Т-34, какими бы проблемными они не были в начале войны, забили гвоздь в гроб Гитлера и задавили немцев количеством. В то время как Вермахт старался построить идеальный танк, который точно уничтожит коммунистов, СССР продолжал делать ставку на Т-34, делая его все лучше и лучше.

В 1942 году измотанный Гитлер кричал на своих генералов в "Волчьем логове" под Растенбургом: "Если бы я знал, что их будет так много, я бы дважды подумал перед вторжением!". По "ними" Гитлер подразумевал танки Т-34. Но было уже слишком поздно что-то менять.

Журнал The National Interest, который ранее довольно сдержанно отзывался о "Танке Победы", полагает что именно Т-34 остановили немецкие танки под Москвой.

За период с 1939 по 1945 годы Третий Рейх выпустил 19 938 танков. Заводы СССР выпустили 53552 танка Т-34. Сначала машины очень часто ломались, но затем дела наладились. Немцы с их различными моделями танков постоянно испытывали проблемы с боеприпасами. Но только не танкисты Красной армии, которые могли пройтись по полю и отыскать нужные детали в подбитых машинах.

Пусть Т-34 порой был не надежен, а экипаж защищен не самым лучшим образом, у танка была отличная пушка, которая пробивала любую немецкую броню. А широкие гусеницы помогали продвигаться там, где застревала немецкая машина. Это было крайне важно на Восточном фронте, где было много заболоченной местности. Танки быстро перебрасывали по всему СССР по железной дороге. Танки отправляли с завода, окрашенными в темно-зеленый цвет, но затем уже танкисты для маскировки добавляли немного белой краски.