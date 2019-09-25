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В России сделали дальнобойную крылатую ракету "Оникс-М"

В России сделали дальнобойную крылатую ракету
Фото: commons.wikimedia.org
Она станет еще точнее и смертоноснее

В России разработали крылатую ракету "Оникс-М" с дальностью до 800 км. Об этом накануне сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Для сравнения, обычная ракета П-800 "Оникс" обладает максимальной дальностью до 600 км. "Прибавка" в 200 км – это очень значительный "апгрейд", который может усилит возможности флота.

"Ракета оборудована усовершенствованной системой управления и сможет с большей точностью поражать как морские, так и наземные цели", – цитирует агентство источник.

Испытания "Оникс-М" должны были начаться в сентябре в Баренцевом море, однако из-за проверок опытных образцов были отложены.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М" с дальностью более 4,5 тыс. км. 

Александр ИЛЬИН
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