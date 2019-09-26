Корабельные МиГи взяли курс на Крым

Роль "Кузнецова" будет играть уникальный тренажер

Летчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота перебазировались из Мурманска в Крым.

Как сообщает FLOT.Com со ссылкой на пресс-службу Минобороны, пилоты отработают технику взлета и посадки на наземном испытательном тренировочном комплексе НИТКА. МиГ-29К уже совершили перелет протяженностью более 2,5 тыс. км.

Теперь экипажи будут сдавать зачеты по теоретической подготовке, а затем приступят непосредственно к работе на тренировочном комплексе.

Комплекс "Нитка" расположен на военном аэродроме Саки. На взлетно-посадочной полосе нанесена разметка, напоминающую ту, которая есть на "Адмирале Кузнецове". Есть трамплин, а также катапульта и аэрофинишеры. ВПП длиной 290 направлена в сторону моря.

Блок оборудован аварийными задерживающими устройствами и сетями, чтобы обучающиеся летчики не разбились.

Потренироваться на настоящем авианосце, то есть "Адмирале Кузнецове", у летчиков получится еще нескоро. Авианесущий крейсер находится в ремонте, а в связи с потерей дока, сроки его возвращения в строй сдвинулись вправо. По плану корабль будет готов через два года. Причем повторное докование "Адмирала Кузнецова" проведут на сухих доках 35 Судоремонтного завода.

Но даже если бы "Кузнецов" починили раньше, работать на нем было бы просто опасно. Как показал сирийский опыт, аварийность на нем слишком высока.

России нужен новый авианосец и палубный истребитель. Но они появятся в лучшем случае после 2030 года.