Крейсер получит "Панцирь-М"

Единственный оставшийся у России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернется в строй через два года . В 2020 году будет завершена его модернизация и ремонт, а в 2021-м корабль выйдет на испытания. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как ранее заявлял топ-менеджер, повторное докование "Адмирала Кузнецова" проведут на сухих доках 35 Судоремонтного завода после того, как ПД-50 затонул.

Модернизация "Адмирала Кузнецова" не будет существенной, скорее, корабль приведут в порядок. В частности, отремонтируют силовую установку и системы, обеспечивающие взлет и посадку истребителей. Кроме того, крейсер получит "Панцирь-М". Ранее западные СМИ уже списали в утиль корабль, который якобы невозможно починить без ПД-60.