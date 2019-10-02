Американцы запустили ядерную ракету Minuteman III

Пентагон намекнул Москве, что ракета в порядке

Американские военные ответили на недавний запуск "Тополя-М" с Плесецка. В ночь на среду с базы ВВС США Ванденберг взлетела межконтинентальная Minuteman III, являющаяся основой ядерного сдерживания Москвы.

Одна такая ракета может нести сразу несколько боеголовок индивидуального наведения. Minuteman III неоднократно модернизировалась. В частности, с 2007 по 2012 год производилась замена боевых блоков Mk.12A на Mk.21, а также установка новых систем наведения, управления и силовых установок.

На испытаниях головная часть Minuteman III без ядерного заряда преодолела 6,76 тыс. км и поразила цель а полигоне в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. Когда-то США взрывали там настоящие атомные бомбы.