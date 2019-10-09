Турция развязала новую войну в Сирии

В ответ на авиаудары курды обстреливают турецкие города

Операция турецких вооруженных сил против курдов вступила в горячую фазу. Сначала авиация и артиллерия нанесла удары по позициям Сирийских демократических сил (СДС) в районах Рас аль-Айна и Телль-Абьяда. Курды сразу же обстреляли приграничный турецкий город Нусайбин. Сирийское телевидение также сообщает, что курды подожгли нефтяные месторождения на севере Сирии. Курды объявили мобилизацию, наблюдается бегство населения из районов авианалетов.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров уже заявил РИА "Новости", что Россия не будет вмешиваться в конфликт. Аналогично защищать курдов запретил своим военным Трамп. Как сообщалось ранее, курды воспринимают этот шаг как предательство.