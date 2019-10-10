Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США уничтожат Калининград с помощью В-52

США уничтожат Калининград с помощью В-52
Фото: flickr.com/sugarmonster
В плане НАТО обнаружен блеф

Недавние высказывания американского генерала ВВС Джеффа Харригана по поводу готовящейся атаки на Калининград взбудоражили российских политиков и средства массовой информации. Военный не раскрыл детали плана, однако его слова прокомментировали западные военные эксперты и пришли к выводу, что Харриган немного блефует.

По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, которые приводит The National Interest, Россия собрала на Балтике силы, которые значительно усложнят доступ сил НАТО к ключевым стратегическим объектам региона. Москва выстроила так называемую систему запрета доступа A2/AD, во многом благодаря С-400, ОТРК "Искандер", морской авиации и силам Балтийского флота. Также в регионе действует целая сеть комплексов РЭБ, которая может серьезно нарушить работу авиации альянса.

По мнению экспертов, очень эффективным со стороны НАТО будет применение В-52. Бомбардировщики не будут сбрасывать десятки бомб на Калининград, как это было во времена Второй мировой войны, а совершат пуски крылатых ракет находясь вне зоны действия российских средств ПВО.

На В-52 сейчас испытывают гиперзвуковую крылатую ракету Х-51. Ее можно оснастить ядерным боезарядом для уничтожения наиболее важных стратегических объектов, таких как ракетные установки или комплексы ПВО.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей