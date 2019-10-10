США уничтожат Калининград с помощью В-52

В плане НАТО обнаружен блеф

Недавние высказывания американского генерала ВВС Джеффа Харригана по поводу готовящейся атаки на Калининград взбудоражили российских политиков и средства массовой информации. Военный не раскрыл детали плана, однако его слова прокомментировали западные военные эксперты и пришли к выводу, что Харриган немного блефует.

По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, которые приводит The National Interest, Россия собрала на Балтике силы, которые значительно усложнят доступ сил НАТО к ключевым стратегическим объектам региона. Москва выстроила так называемую систему запрета доступа A2/AD, во многом благодаря С-400, ОТРК "Искандер", морской авиации и силам Балтийского флота. Также в регионе действует целая сеть комплексов РЭБ, которая может серьезно нарушить работу авиации альянса.

По мнению экспертов, очень эффективным со стороны НАТО будет применение В-52. Бомбардировщики не будут сбрасывать десятки бомб на Калининград, как это было во времена Второй мировой войны, а совершат пуски крылатых ракет находясь вне зоны действия российских средств ПВО.

На В-52 сейчас испытывают гиперзвуковую крылатую ракету Х-51. Ее можно оснастить ядерным боезарядом для уничтожения наиболее важных стратегических объектов, таких как ракетные установки или комплексы ПВО.