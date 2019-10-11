Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Каракурт" с "Калибрами" даст бой кораблям НАТО

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Россия наращивает мобильный и очень опасный флот

В субботу в Балтийске торжественно поднимают Андреевский флаг уже над вторым малым ракетным кораблем проекта 22800 – "Советском".

Как сообщает Flot.Com со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота, событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых прошли проверку все системы и вооружение корабля.

МРК проекта 22800 еще называют "Каракуртами". Головной корабль "Мытищи" уже несет боевое дежурство на Балтике, на подходе еще два – "Одинцово" и "Буря" для Северного флота. А строятся – 10. Из них 6 для Черноморского флота.

МРК, в отсутствие достаточного количества кораблей дальней морской зоны, стали одним из главных козырей ВМФ РФ. Несмотря на то что по боевой мощи их трудно сравнивать с теми же американскими эсминцами типа "Арли Берк", они вооружены крылатыми ракетами "Калибр", а значит, могут нанести точные и сильные удары как по морским, так и сухопутным целям.

На Балтийском флоте малые ракетные корабли готовят к отражению атаки НАТО. Ранее американские военные признались, что отрабатывают наступление на Калининград, причем как с моря, так и с воздуха и суши.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей