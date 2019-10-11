"Каракурт" с "Калибрами" даст бой кораблям НАТО

Россия наращивает мобильный и очень опасный флот

В субботу в Балтийске торжественно поднимают Андреевский флаг уже над вторым малым ракетным кораблем проекта 22800 – "Советском".

Как сообщает Flot.Com со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота, событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых прошли проверку все системы и вооружение корабля.

МРК проекта 22800 еще называют "Каракуртами". Головной корабль "Мытищи" уже несет боевое дежурство на Балтике, на подходе еще два – "Одинцово" и "Буря" для Северного флота. А строятся – 10. Из них 6 для Черноморского флота.

МРК, в отсутствие достаточного количества кораблей дальней морской зоны, стали одним из главных козырей ВМФ РФ. Несмотря на то что по боевой мощи их трудно сравнивать с теми же американскими эсминцами типа "Арли Берк", они вооружены крылатыми ракетами "Калибр", а значит, могут нанести точные и сильные удары как по морским, так и сухопутным целям.

На Балтийском флоте малые ракетные корабли готовят к отражению атаки НАТО. Ранее американские военные признались, что отрабатывают наступление на Калининград, причем как с моря, так и с воздуха и суши.